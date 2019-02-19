TBF CEO’su Ömer Onan’nın babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome Ahmet Düverilioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Onan ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.
Törende Aziz Yıldırım, Emre ve Arda da vardı
19.02.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan’ın hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Onan ailesini spor, sanat ve iş dünyasından sevdikleri yalnız bırakmadı.
Etiketler : Türkiye Basketbol Federasyonu,
605670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605670.aspx
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12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
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5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
22
9
6
7
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32
5
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7
Sivasspor
22
8
7
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32
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Kasımpaşa
22
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2
11
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9
Antalyaspor
21
8
5
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22
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29
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Alanyaspor
22
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10
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26
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Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
12
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
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13
Göztepe
22
8
1
13
24
29
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25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
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24
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Fenerbahçe
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Ankaragücü
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7
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Erzurum BB
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Akhisar Bld.Spor
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22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
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12
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41
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Altınordu
22
10
8
4
30
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17
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Hatayspor
22
10
7
5
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Gazişehir Gaziantep
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Boluspor
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Adana Demirspor
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Balıkesirspor
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Altay
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Adanaspor
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İstanbulspor
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Eskişehirspor
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
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Elazığspor
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Karabükspor
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