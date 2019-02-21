Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik rövanş öncesi avantajın Benfica’da olduğunu söyleyerek, “Bize 1-0’lık galibiyet de yetmiyor. İki fark yapmalıyız. İşimiz kolay değil. Galatasaray, şartlar ne olursa olsun, kazanmak için elinden geleni yapar” vurgusunu bulunurken, “İlk maçta top genelde bizde kalmıştı. Topu geri alma süremiz 7 saniye, çok ciddi bir değer. Benfica mücadele gücünü yüksek tutan bir takım, bu disiplinde ilk maçı iyi kontrol etti. Fakat bize çok organize atakla da gelmediler. Oyunun gerisinde bizden daha fazla ayakta kaldılar ve bizden daha çok mücadele kazandılar. Yapılacak şey, sahada ayakta kalmak. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün bir maç daha var diyemezsiniz” açıklaması yaptı.

Hedef büyük olmalı

“Benfica’nın nasıl kadroyla çıkacağına aldırmıyorum. Zaten kadroları derin. 5 eksik, 6 eksik... Bu algı hep yapılıyor. Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek. Kaybedecek çok şeyimiz yok anlayışı ile sahaya çıkacağız, herkes emin olabilir. Kaybedersek tebrik ederiz; kazanırsak yolumuza devam ederiz” sözlerini kullanan İmparator, “Ülke futbolu geriye mi gidiyor?” şeklindeki soruya ise, “Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Kendi içimizde yapmış olduğumuz mücadeleyi dışarıda Avrupalılarla yaparsak daha başarılı olacağız. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini hedeflemek lazım” karşılığını verdi.

MARCAO UMUTLU

Bu turu geçeceğiz

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, “Çok güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Onları durdurmalıyız. Gol atmalıyız. Benfica çok maç oynuyor son dönemde. Onların oyun stili değişmiyor. Galatasaray bu maç için hazır. Eminim ki bu turu geçeceğiz” açıklaması yaptı.

LAGE’DEN SÜRPRİZ

Farklı 11 oynayacak

Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, “Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucuna bakmadan kazanmak istiyoruz. Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var. İstanbul’daki maçtan farklı bir on birle sahaya çıkacağım” açıklamasında bulundu.

ASLAN MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Pas ve taktik çalıştılar

Galatasaray, Benfica maçının hazırlıklarını Işık Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.