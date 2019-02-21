Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de, Zenit maçı stratejisi belirlendi. Ersun Yanal dünkü basın toplantısında bunu açıkça da deklare etti. Sarı Kanarya rövanşa (Kadıköy’deki gibi) ısırarak başlayacak. Erken gol bulmaya çalışacak. Hoca, “Hem Fenerbahçe’nin hem de Zenit’in güçlü yönleri var. İkinci maç iki takımın birbirine güçlü yönlerini kabullendirme maçı” derken, “İlk ayağı 1-0 kazandık. Özellikle maçın başındaki oyun iştahımızı rakibimize kabul ettirmek zorundayız. 11’e 11 maçların ilk 30 dakikasını müthiş oynuyoruz. Rakibimizin hücum yönlerini de iyi çalıştık. Hem savunmada hem de hücumda bu ataklara sonuç vermek amacımız. Turu geçmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Slimani yok, Ayew zamanı

“Gol bölgesine kadar iyi geliyoruz, topu kaleye bırakmada problemimiz var” vurgusu yapan Yanal, “Valbuena sakat, o yüzden gelmedi. Derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz, şu anda tedavide. Islam Slimani’yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. On birde o bölgede Ayew oynayacak. Forvet oynamaya alışkın bir oyuncu” derken, “Şu anda bizim için her iki kulvar da yüksek motivasyonla kalmamız gereken yerler. Ligde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı Avrupa’daki şansımızı devam ettirmek büyük arzumuz” değerlendirmesi yaptı.

MARTIN SKRTEL

İlk maçtaki gibi: Hücum

F.Bahçe’nin stoperi Martin Skrtel, “İstanbul’daki maçın ilk yarısında yaptığımızın aynısını yapmamız gerekiyor. Aynı performansı göstermek istiyoruz çünkü o üst düzey bir performanstı. Yarın (bugün) da aynı şekilde hücum yapmaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

ZENIT HIRSLI

Agresif olacağız

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, “Zorlu bir maç olacak. Fenerbahçe maça eksik kadroyla çıkacak. Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ SERT ÇIKTI

Nihat Bey kullanılmış!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF için yaptıkları açıklamalara “Başarısızlıklarına kılıf arıyorlar” diyen eski Başkan Vekili Nihat Özdemir’e cevap verdi. Koç “Kendisini aradım, bu açıklamaları inkâr etmedi. Bunları söylemek zorunda kaldığını söyledi. Çok şaşırdım. Bizim açıklamalarımızı boşa çıkarmak için Nihat Bey kullanılmış ya da kendini kullandırtmış. Kendisini bu duruma düşürmemeliydi, çok üzüldüm” dedi.

FENER PUSUYA YATTI

Hazırlıklar tamamlandı

F.Bahçe, Zenit rövanşının hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı’ndaki idmanıyla bitirdi ve pusuya yattı. Ersun Yanal basına açık kısımda futbolcularını gruplara ayırarak pas ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptırdı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Zenit maçının taktiği uygulandı.