Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zenit Fenerbahçe şifresiz izle, Zenit Fenerbahçe canlı izle, Zenit FB maçı şifresiz kanallar... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit deplasmanında kritik rövanşa çıkıyor. Evindeki karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, avantajını koruyarak zorlu deplasmandan turu atlayarak ayrılmak istiyor. Galibiyet veya beraberliğin yettiği karşılaşma için nefesler tutuldu! Zenit Fenerbahçe şifresiz kanallar, Zenit Fenerbahçe canlı izle, Zenit Fener maçı hangi kanalda, saat kaçta gibi araştırılan konuların detayları haberimizde

ZENİT FENERBAHÇE MAÇINI DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam saat 20.55’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere’den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ücretli BeIN SPORTS üyeliği karşılığında maçı canlı izleyebilir, ya da yukarıda paylaştığımız linkten dakika dakika canlı skor takip edebilirler.

Zenit Fenerbahçe karşılaşması İdman TV ve AZ TV yayın akışlarında yer almıyor.

Zenit - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Zenit: Lunev, Smolnikov, İvanovic, Rakitsky, Nabiullin, Barrios, Hernani, Mak, Azmoun, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Alper, Moses, Ayew

İŞTE ZENİT FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

FENERBAHÇE'NİN 230. AVRUPA SINAVI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 229 84 48 97 283 335

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe’de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

9 FUTBOLCU UEFA LİSTESİNDE OLMADIĞI İÇİN KULLANILAMIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

AYEW SANTRAFORA

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın santrfor bölgesinde Andre Ayew’i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado’nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey’in ise kötü performansları nedeniyle Yanal’ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Zenit karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Ayew.