Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew





ZENİT 1-0 FENERBAHÇE (İLK YARI)

10'Victor Moses'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Lunev'in kucağında kaldı.

9'İlk 10 dakikada ev sahibi Zenit'in %60'lık bir topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

6' Zenit'te sol stoper Rakitsky, attığı isabetli uzun paslarla maçın başında oldukça dikkat çekiyor.

4' Zenit, karşılaşmaya oldukça baskılı başlamıştı. Golü de erken buldular. Fenerbahçe'nin sakinleşmesi lazım.

4' ZENİT GOLÜ BULDU! Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı.

1' Rus ekibi karşılaşmaya oldukça baskılı bir giriş yaptı.