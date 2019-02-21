UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile Galatasaray karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Benfica 0-0 Galatasaray (ilk yarı)
Galatasaray, karşılaşmaya 4-3-3 dizilişiyle başladı. Benfica ise 4-4-2 dizilişiyle sahada.
1' Hakem Ovidiu Alin Hategan'ın düdüğüyle karşılaşma temsilcimiz Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.