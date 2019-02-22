Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.



"Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz"

Yayıncı kuruluşa demeç veren Yanal, "Maçın başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Bir süre bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kıracağız, bu kırılacak"

"Belki gol için, gol pozisyonu en çok girişimde bulunan takımlardan bir tanesiyiz. Bunu sonuca dönüştürmekte problem yaşıyoruz. Kıracağız, bu kırılacak."



"Zenit, bizden iyi bir takım değil"



"Zenit, bizden iyi bir takım değil, bu kesin. Onları tebrik ederim ama bizden iyi olmayan bir takıma elendik, bu bizi üzüyor. Yapacak bir şey yok, Türkiye'ye döneceğiz ve Beşiktaş derbisine hazırlanacağız. Bu sezonu en üst sırada, güçlü bir şekilde tamamlamalıyız."



Basın toplantısında Ersun Yanal, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi kontrolümüzde olan ancak kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu. Oyunun başındaki, ilk dakikalardaki gol bizim planladığımız, düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz yerden geldi. Yine aynı şekilde ikinci gol bizim çalıştığımız, düşündüğümüz yerden geldi. Bildiğimiz şekilde yediğimiz gol yüzünden üzüldük. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Yaptığımız basit hataları tekrarlamamak ve bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef yediğimiz 3'üncü golle de elenmiş olduk" diye konuştu.