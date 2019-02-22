Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakemin hatalarını vurgulayan Terim, "Turu geçersek, yolumuza devam ederiz; Benfica geçerse, tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt" dedi.

"DEĞİŞİKLİKLER DEVAM EDECEK"

Takımda değişiklikler olacağını söyleyen deneyimli hoca, "Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adımı Allah nasip ederse Haziran'da atacağız. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileri gidebilecek bir takımla gideceğimizden herkes emin olabilir. Bizleri karşılıksız, müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da bize gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum. O öyle olsaydı, bu böyle olsaydıya girmeyeceğim ama Benfica'nın şu anda bizden daha iyi olduğu gerçeğini söylemek zorundayım. Yine de eleyebilir miydik? Eleyebilirdik ama bu sezon her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" ifadelerini kullandı.

"BENFICA TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN"

Benfica karşısında takımın iyi bir performans gösterdiğini de kaydeden Fatih Terim, "Sıkıntılar devam ediyor, 2. yarıda Yuto ayağındaki sakatlık nedeniyle hep Ömer'i ısıtarak bekledik. Bazı oyuncularımızdan daha fazla şey bekleyebilirdim ama belki de turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak kolay değildi. Oyuncularımı kutluyorum, olabilir böyle şeyler. Daha değişik, daha gelişik bir takımla Avrupa'ya döneceğimizi söylüyorum" diye konuştu.

"SADECE DIAGNE DEĞİL, BAŞKA OYUNCULAR DA..."

Eleştiri oklarının hedefindeki Diagne için görüşleri sorulan antrenör, "Sadece Diagne'nin performansının kritik edilmesi doğru değil. Tabii ki santrfordan gol beklenir, mükemmel oynasa da eleştirilir. Bazı oyuncuların adaptasyonu uzun sürer. Ligde ve kupada gereğini yapacaktır. Sadece Diagne değil bazı oyuncularımızdan da daha iyi performans beklerdim. Diagne de elinden geleni yapmaya çalışır. Zaman vermek lazım. Diagne önemli işler yapacak." cevabını verdi.

"EMRE AKBABA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Emre Akbaba'nın sakatlık yaşamaması durumunda skorun değişip değişmeyeceği sorulan çalıştırıcı, "Emre bizim çok işimizi görür, Emre bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar emek verdikten sonra tekrar geriye dönmemek için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün de koymayacaktım ama artık onu kazanmak istiyorum, üzerine gidiyoruz. Emre gibi yetenekli bir oyuncunun olması bizde çok şeyi değiştirebilirdi. Ne olursa olsun, artık bir an evvel görelim durumundayız. Emre bizim için önemli bir kayıptı" dedi.