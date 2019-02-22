Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi. Fenerbahçe ise Zenit mağlubiyetiyle turnuvaya veda etti.

İşte son 16'ya kalan takımlar

Arsenal

Chelsea

Sevilla

Valencia

Villarreal

Rennes

E. Frankfurt

Inter

Napoli

Benfica

Krasnodar

Zenit

Dynamo Kiev

RB Salzurg

Dinamo Zagreb

Slavia Prag