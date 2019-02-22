UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi.
Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi. Fenerbahçe ise Zenit mağlubiyetiyle turnuvaya veda etti.
İşte son 16'ya kalan takımlar
Arsenal
Chelsea
Sevilla
Valencia
Villarreal
Rennes
E. Frankfurt
Inter
Napoli
Benfica
Krasnodar
Zenit
Dynamo Kiev
RB Salzurg
Dinamo Zagreb
Slavia Prag