Murad Tamer

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş de dev maç için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcının idmanlardan sonra tesislerden ayrılmayıp sabah saatlerine kadar Fenerbahçe’nin maçlarını izlediği öğrenildi. Vodafone Park’ta oynanacak maç için galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Güneş, rakibi eli boş göndermekte kararlı. Âdem Ljajic’in kart cezalısı olması sebebiyle Şenol Hoca’nın iki farklı plan üzerinde çalıştığı öğrenildi. A planında Dorukhan’ı on numara bölgesinde, Quaresma’yı sağ kanatta görevlendirmeyi düşünen Güneş, geçen hafta iki golü hazırlayan Caner Erkin’i ise sol açıkta oynatacak.

İMHA PLANI HAZIR

B planında ise Kagawa’nın 10 numara bölgesinde oynaması var. Ancak Japon yıldızın kondisyon eksikliği Şenol Hoca’yı düşündürüyor. Derbiye iki gün kala Güneş kafasındaki on biri hemen hemen şekillendirirken, sadece on numara bölgesi ve sol kanat konusunda kararsızlık yaşıyor. Öte yandan geçen hafta formasına kavuşan Ricardo Quaresma’nın derbide ilk on birde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli yıldızın sürekli olarak hocasıyla görüştüğü ve derbide oynama konusunda ısrar ettiği öğrenildi.

ONUNLA DERBİ KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Bülent Yıldırım’la derbi kazanamıyor. Siyah-beyazlılar Yıldırım’ın yönettiği beş derbide sadece bir defa kazanabildi, iki maçı ise kaybetti. Kara Kartal, bu sezon ligde ise Yıldırım’ın yönettiği üç maçı da kazandı.

Derbi mesaisi

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saat süren idman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.