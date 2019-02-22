Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupadan elenen, ligde eriyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 rövanşında Zenit'e misafir oldu. Kadıköy'de aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla Rusya'ya giden sarı-lacivertlileri zor bir sınav bekliyordu. Isla'nın cezalı, Valbuena ve Benzia'nın sakat olduğu takımda Slimani beklenen kesiği yemiş, Ersun Yanal golcü tercihini Ayew'den yana kullanmıştı. Ancak maçın henüz başında avantajımızı kaybettik. 3. dakikada Driussi'nin soldan ortasında Sadık'tan seken topu Serdar göğsüyle Ozdoev'in önüne indirdi. Rus oyuncu kısa mesafeden sert bir vuruşla Harun'u çaresiz bıraktı: 1-0. İngiliz hakem Michael Oliver, 12'de Elif'e yapılan faulde penaltıyı es geçti. Aylar sonra ilk 11'de sahaya çıkan Alper'in top kayıpları, Şener'in Isla'yı mumla aratması yetmezmiş gibi, son paslardaki hatalar ve ısrarla havadan oynama çabası Zenit'in istediği gibi oyun kurmasına zemin hazırladı.

TOPAL TURA YETMEDİ

Ta ki, 37. dakikaya kadar. Driussi'nin soldan ortasında en yükseğe çıkan Serdar kafayla Harun'u avladı: 2-0. İlk yarı bu skorla bitecek gibi görünüyordu ki, 43'te sağ çaprazdan ceza sahasına doğru yönelen Mehmet Topal, sol ayağıyla uzak direğe mükemmel bir plase yaptı. Kaleci Lunev uzasa da Fenerbahçe adına sezonun en güzel golüne engel olamadı: 2-1. 45+2'de Hernani'nin frikiğinde Harun muhteşem bir kurtarış yapınca temsilcimiz soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarıya Alper-Tolgay değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, Rusya'da Kadıköy havası estirmeye başladı. Tolgay'ın maestroluğunda yerden ayağa hızlı paslarla oynayan sarı-lacivertliler Zenit'in başını döndürdü. Ancak bu performans gol getirmezken 76'da gecenin yıldızı İranlı Serdar Azmoun, Harun'u mağlup etti: 3-1. Son düdük çaldığında Zenit, Avrupa macerasına devam ederken, Fenerbahçe, Süper Lig'e dönüyordu.

HATALARIMIZ SKORU BELİRLEDİ

Maçı değerlendiren Victor Moses, "Biz buraya elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik. Yaptığımız hatalar skoru belirledi. Bunlardan dersler almalıyız. Acı verici böyle kaybetmek. Her şey bizim elimizdeydi ama yaptığımız hataların bedelini acı bir şekilde ödedik" derken, "Bu durumda ne denir? Başka bir şey söyleyemiyorum. Yaptığımız hataları bir kez daha yapmamamız gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Pazartesi günü Beşiktaş'a karşı çok zor bir derbi oynayacağız. Ligde nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Ancak takım halinde, birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız" sözlerini kullandı.