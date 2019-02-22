Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk takımlarının Avrupa macerası, bu sene de uzun soluklu olmadı. Kupalara 5 takımla katılan Türkiye’de Medipol Başakşehir ön elemede, Beşiktaş ve Akhisarspor grup maçlarında Avrupa’ya veda ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray da 2 numaralı kupa UEFA Avrupa Ligi’ne son 32 turunda havlu attı. Eleme turlarında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Türk kulüpleri, grup aşamasından itibaren yapılan müsabakalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 15 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Son 7 yılın en kötü performansı

Toplamda 27,5 puana (ortalamada 5,5 puan) ulaşabilen Türkiye, son 7 yılın en kötü performasına imza attı. Genel klasmanda Türkiye’nin altında yer alan Kıbrıs Rum Kesimi, İskoçya, Sırbistan, Avusturya ve Çekya gibi ülkeler bu sezon Türkiye’den daha fazla puan topladı.

Türk takımlarının bu sezon ülke puanına katkıları

Bu sezon Türk takımları içinde en fazla puanı Beşiktaş topladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ön eleme oynayarak gruplarda mücadeleye hak kazanan siyah-beyazlı ekip, grup maçları sonunda elenerek Avrupa defterini kapatırken hanesine 9,5 puan yazdırdı.

Beşiktaş’ın ardından en fazla puana ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Fenerbahçe grup maçlarını ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıksa da (son 32 turu) elenmektan kurtulamadı ve sezonu 8,5 puanla noktaladı.

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Galatasaray, grup maçlarını 3. sırada bitirdi. Bu sonuçla devler ligine veda edip yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvanın son 32 turunda elendi ve 8 puan toplayabildi.

Tarihinde ilk kez Avrupa macerası yaşayan Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı kazandığı için Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlılar oynadığı maçlarda (6 müsabaka) sadece bir beraberlik çıkarabildi ve sezonu 1 puanla kapattı.

Medipol Başakşehir ise Avrupa Ligi’nde çıktığı ilk ön eleme turunda rakibine boyun eğdi ve bu sezon Avrupa’ya en erken veda eden Türk temsilcisi oldu. Turuncu-lacivertliler, hanesine sadece 0,5 puan yazdırabildi.

Son 5 sezonda da Beşiktaş zirvede

Ülke puanı hesaplamasında son 5 sezonun verileri dikkate alınıyor.

Bu sebeple de söz konusu dönemde Türkiye’ye bakıldığında ise Beşiktaş açık farkla zirvede oturuyor.

Bu süre zarfında 69 puan toplayan siyah-beyazlılar, ülke puanına en fazla katkı sağlayan kulüp konumunda.

Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe 37,5 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 22,5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye, 10. sıradaki yerini garantiledi

Ülke puanı klasmanında ilk 10 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor. Sezona 10. sırada başlayan Türkiye, 5 takımın gösterdiği düşük performansa rağmen rakip ülkelerin pek varlık gösterememesinden dolayı 10 . sıradaki yerini bu sezon da korumayı garantiledi.

Türkiye an itibarıyla klasmanda 34,6 puana sahip. Klasmanda 11. sıradaki Avusturya'nın 30,850 puanı, 12. Hollanda’nın 30,633 puanı bulunuyor. Avusturya, Wien’in Avrupa Ligi son 32 turunda elenmesiyle umutlarını önümüzdeki sezonlara bıraktı. Avusturya adına Salzburg, Avrupa’da yoluna devam eden tek takım. Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen Salzburg, kalan tüm maçlarını kazanıp kupanın sahibi olsa dahi, bu performans Avusturya’ya yetmeyecek.

Hollanda adına şu anda yarışan tek takım olan Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta Real Madrid’e 2-1 yenilmişti. Ajax bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanıp kupayı alsa da Hollanda’nın Türkiye’yi geçme şansı bulunmuyor.

Böylece bu sezon ve gelecek sezon Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşacak takımın, devler ligine direkt katılması kesinleşmiş oldu.