Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.

20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.

27. dakikada Rodallega’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan

Rodallega takımını öne geçirdi.

52. dakikada Ekuban’ın pasında kale önünde topla buluşan Yusuf’un vuruşunda top Beto’da kaldı.

68. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Rodallega kendi yarı alanından kaleyi yokladı, top oyun alanını terk etti.

69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler’i ceza sahası içinde indirince hakem penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltıda topun başına geçen Deniz Kadah’ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında bekleyen Abdülkadir’e çıkardı. Abdülkadir, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-2

90. dakikada Abdülkadir’in içeri çevirdiği topu Kadu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı. 1-3

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan x (Halil dk. 68 x), Poko xx, Borges x (Deniz dk. 46 xx), Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome x (Ghilas dk. 73 x)

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xxx (Ali Osman dk. 90+3 ?), Yusuf xxx (Murat dk. 90+2 ?), Sosa xx, Ekuban xx (Batuhan dk. 86 ?), Nwakaeme xx, Rodallega xxx

Yedekler: Arda, Toure

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Deniz Kadah (dk. 70 pen.), Rodallega (dk. 27), Abdülkadir Parmak (dk. 73) (Trabzonspor), Kadu (dk. 90 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Berkan, Yasin (Göztepe), Hosseini (Trabzonspor)