Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın beğendiği 16 yaşındaki genç isim Nurettin Korkmaz A takım kadrosunda. Sarı-Kırmızılı takımın U-17 Takım kaptanı olan Nurettin Korkmaz bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Nurettin Korkmaz, Hikmet Karaman’ın raporu üzerine profesyonel yapıldı.
Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
23.02.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor’da hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 2002 doğumlu Nurettin Korkmaz yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı kafilesinde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın beğendiği 16 yaşındaki genç isim Nurettin Korkmaz A takım kadrosunda. Sarı-Kırmızılı takımın U-17 Takım kaptanı olan Nurettin Korkmaz bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Nurettin Korkmaz, Hikmet Karaman’ın raporu üzerine profesyonel yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor Toto Süper Lig,İstikbal Mobilya Kayserispor,Teknik Direktör Hikmet Karaman,
606643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/606643.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
6
2
33
11
22
48
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
7
Sivasspor
22
8
7
7
32
32
0
31
8
Kasımpaşa
22
9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
22
8
5
9
22
31
-9
29
10
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
11
Alanyaspor
22
8
4
10
22
26
-4
28
12
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
13
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
10
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
11
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
12
Adanaspor
22
6
8
8
28
28
0
26
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
39
-15
24
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1