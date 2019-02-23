Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0

23. dakikada Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica’nın şutu dışarı gitti.

31. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Popov, Campos’a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trezeguet sağ çaprazdan içeri sokuldu, yerden vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.

53. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Baiano’nun ortaladığı topa gerilerden gelen Papiss Cisse savunmadan önce nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Villafanez sol ayağıyla çok sert vurdu. Direkten dönen topu Djalma kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girerek kornere çeldi.

72. dakikada Alanyaspor atağından Nsakala’nın ortasında penaltı noktası üzerindeki Ozan’a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Scuffet müthiş bir hamleyle kornere tokatladı.

90. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta üç kişinin arasından nefis sıyrılan Cenk Ahmet’in içeri yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sural gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 3-0

90+2. Dakikada Alanyaspor’un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Villafanez doğrudan kaleyi denedi ancak kaleci Scuffet topu kornere tokatladı.

KÜNYE

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam xx, Ali Saygın Ögel xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Nsakala xxx, Welinton xx, Tzavellas xxx, Baiano xx, Ceyhun xx, Ozan xx (Isaac Sackey dk. 77 x) Efecan xxx (Cenk Ahmet dk.87 ?), Djalma Campos xx, Villafanez xx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 82 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Scuffet xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Karim Hafez xx (Özgür Çek dk. 80 ?), Popov xx, Sadiku xxx, Tarkan xx, Khalili xx, Hajradinovic xx (Depe dk. 68 ?), Trezeguet xx, Perica x (Koita dk. 46 xx)

Yedekler: Eray Birniçan, Ramazan Köse, Veigneau, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Hasan Bilal, İlhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Papiss Cisse (dk. 7 ve 53), Sural (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Popov (dk. 41) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Koita, Perica (Kasımpaşa), Lucas, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)