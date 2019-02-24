Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Kayserispor canlı izle, Konyaspor Kayserispor şifresiz izle, Konya Kayseri maçı kaç kaç, Konyaspor Kayserispor şifresiz kanal... Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Son yedi maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ile son sekiz maçında yenilmeyen Kayserispor, serilerini devam ettirmek adına sahaya çıkıyor! Konyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

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KONYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler yukarıda paylaştığımız linkten yararlanabilir, ayrıca ücretli üyelik karşılığında maçı canlı olarak izleyebilirler.

KONYASPOR KAYSERİSPOR MUHTMEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Fofana, Milosevic, Mücahit Can Akçay

Kayserispor: Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında son 3 maçında berabere kalan ve 7 maçtır yenilmeyen Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan ve 8 maçtır yenilmeyen Kayserispor ile karşılaşacak. İki takımda serilerini devam ettirmek için sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.

Ömer Ali Şahiner, Yatabare, Jonsson, Hurtado ve Diagne'nin sakatlığı bulunuyor. Jahovic ise cezalı olduğu için Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'da ise Sakıb, Oğuzhan ve Bilal'in sakatlığı bulunuyor. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.