Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası kritik derbiye ev sahipliği yapıyor! Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Caner, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Tolgay, Moses, Soldado

Heyecanla beklenen karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

FENERBAHÇE ZOR GÜNLERİ ATLATMAK İSTİYOR

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde 23. haftaya Beşiktaş 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDE 349. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlerin 132'ye 124'lük üstünlüğü bulunuyor. İki takım tarihinde bugüne kadar 348 kez karşı karşıya geldi. 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Kanarya rakibini 132 kez mağlup ederken, Kartal ise 124 kez sahadan galip ayrıldı. 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

GÜNEŞ'İN İÇ SAHADA MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtikten sonra ligdeki iç saha maçlarında Fenerbahçe'ye kaybetmedi. 2015-2016 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, bir sonraki sezon Vodafone Park'ta oynanan mücadele ise 1-1 berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, taraftarı önünde üstün bir oyun oynayarak Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerken, Güneş, bu serinin devam etmesini istiyor.

Ljajic forma giyemeyecek

Dev maç öncesinde Beşiktaş'taki en önemli eksik Sırp yıldız Adem Ljajic. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok iyi bir futbol oynayan ve galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atan Ljajic, bu hareketi sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Bu futbolcunun yokluğu nedeniyle antrenmanlarda çeşitli varyasyonlar deneyen Şenol Güneş, Japon yıldız Kagawa'yı ilk 11'de sahaya sürebilir. Ayrıca Lens'in yerine de Quaresma'yı oynatmayı düşünen Güneş, sol açıkta ise Güven Yalçın'ı sahaya sürecek. Güneş'in aklındaki bir diğer plan ise, Dorukhan'ı forvet arkasında oynatmak. Ön liberoda Medel-Atiba ikilisine şans vermeyi planlayan Güneş, önlerinde ise Quaresma, Güven ve Dorukhan'ı sahaya sürmeyi düşünüyor. Bu planda, Japon yıldız Kagawa, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans arayacak. Derbi hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Beşiktaş'ta, maç kadrosu da son antrenmanın ardından belli olacak.

Valbuena'nın durumu belirsiz

Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe'de de eksik isimler bulunuyor. Kayserispor maçı sonrasında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumu maç saatinde belli olacak ancak forma giymesi zor gibi görünüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Valbuena'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların dışında Zenit maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın da durumu belirsiz. Ayrıca kadro dışı kalan Benzia da bu maçta oynamayacak. Ersun Yanal'ın en önemli kozu ara transferde kadroya katılan Moses olacak. Bu futbolcunun dışında cezasını tamamlayan Soldado da Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE, İLK KEZ BİR DERBİYE KÜME DÜŞME HATTINDA ÇIKACAK

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi.

Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi. Bursaspor, Medipol Başakşehir karşısında 2 farkla mağlup olursa Fenerbahçe derbiye küme düşme hattının üstünde çıkacak.

DERBİDE GOLLERİ YABANCILAR ATIYOR

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 33 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2), Ryan Babel (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

Rekabette 2 gol de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer'in kendi kalelerine attığıyla siyah-beyazlıların hanesine yazıldı.

Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 33 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1), Andre Ayew (1).

Derbilerdeki 4 gol de Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo'nun kendi kalelerine attığı gollerle Fenerbahçe'ye yazıldı.

BEŞİKTAŞ, DERBİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını dün tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

FİKRET ORMAN İLE ALİ KOÇ MAÇ ÖNCESİ BİR ARAYA GELECEK

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Beşiktaş

"Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"

Fenerbahçe

"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"

FENERBAHÇE TRİBÜNDE BEŞİKTAŞ’I GEÇTİ

Yeni yılın ilk derbisinde Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, tribün rakamlarında ezeli rakibini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 22 arttırarak 22 hafta sonunda iç sahada 35 bin 652 taraftar ortalamasına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk 22 haftada 2 milyon 800 bin futbolsever, stadyumdan karşılaşmaları takip etti. 2019 yılının ilk derbi karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakası öncesinde tribün rakamları göz önüne alındığında performans anlamında beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, tribünde ezeli rakibi Beşiktaş’ı geçmeyi başardı. Fenerbahçe geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 22 artırarak bu sezon ilk 22 hafta itibariyle iç saha maçlarını ortalama 35 bin 652 taraftarı önünde oynadı.

Kart satışlarında da Kanarya bir adım önde

Bu sezon Passolig kart satışlarında ivme yakalayan Fenerbahçe, geçen sezon 698 bin 589 olan kart satış adedini yüzde 15 artışla 806 bin 601’e yükseltti ve ikinci basamaktaki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar ise Passolig Kart Ligi’nde üçüncü sırada yer aldı. Geçen sezon sonunda 647 bin 48 olan Beşiktaş Passolig Kart sayısı bu sezon yüzde 10 artış göstererek 714 bin 779’a ulaştı. Passolig Kart Ligi’nde zirvede Galatasaray (865 bin 109) yer alıyor.

Beşiktaş seyirci sayısını korudu

Geçen sezon iç saha maçlarında 29 bin 562 seyirci ortalaması yakalayan Beşiktaş, bu çizgisini korudu. Siyah-beyazlılar bu sezon küçük bir yükselişle maçlarını ortalama 29 bin 975 taraftara oynadı.