Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle, Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz izle, Beşiktaş Fener maçı canlı skor, BJK FB canlı şifresiz kanallar, BJK FB maçı saat kaçta... Kritik derbi için bekleyiş sona erdi! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ligin liderlik ortaklarından olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmada neler olacak heyecanla bekleniyor. Son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, derbiden de galibiyetle ayrılarak serisini dört maça çıkarmak istiyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Ersun Yanal'ın öğrencileri ise alacağı derbi galibiyeti ile kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz kanallar, Beşiktaş Fener canlı izle, Beşiktaş Fenerbahçe kaç kaç canlı skor gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler yukarıdaki linkten yararlanabilir, aynı zamanda ücretli üyelik karşılığında da canlı olarak izleyebilirler.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Caner, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Tolgay, Moses, Soldado

KRİTİK DERBİNİN HAKEMİ BÜLENT YILDIRIM

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Derbi öncesi başkanlardan dostluk mesajları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbi öncesi Vodafone Park’ta kulüp televizyonlarının ortak yayınlarına katıldı. İki başkan camia ve taraftarlarına dostluk mesajları verdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDE 349. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide iki takım 349. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlerin 132'ye 124'lük üstünlüğü bulunuyor. İki takım tarihinde bugüne kadar 348 kez karşı karşıya geldi. 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Kanarya rakibini 132 kez mağlup ederken, Kartal ise 124 kez sahadan galip ayrıldı. 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

GÜNEŞ'İN İÇ SAHADA MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtikten sonra ligdeki iç saha maçlarında Fenerbahçe'ye kaybetmedi. 2015-2016 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, bir sonraki sezon Vodafone Park'ta oynanan mücadele ise 1-1 berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, taraftarı önünde üstün bir oyun oynayarak Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerken, Güneş, bu serinin devam etmesini istiyor.

Ljajic forma giyemeyecek

Dev maç öncesinde Beşiktaş'taki en önemli eksik Sırp yıldız Adem Ljajic. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok iyi bir futbol oynayan ve galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atan Ljajic, bu hareketi sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Bu futbolcunun yokluğu nedeniyle antrenmanlarda çeşitli varyasyonlar deneyen Şenol Güneş, Japon yıldız Kagawa'yı ilk 11'de sahaya sürebilir. Ayrıca Lens'in yerine de Quaresma'yı oynatmayı düşünen Güneş, sol açıkta ise Güven Yalçın'ı sahaya sürecek. Güneş'in aklındaki bir diğer plan ise, Dorukhan'ı forvet arkasında oynatmak. Ön liberoda Medel-Atiba ikilisine şans vermeyi planlayan Güneş, önlerinde ise Quaresma, Güven ve Dorukhan'ı sahaya sürmeyi düşünüyor. Bu planda, Japon yıldız Kagawa, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans arayacak. Derbi hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Beşiktaş'ta, maç kadrosu da son antrenmanın ardından belli olacak.

Valbuena'nın durumu belirsiz

Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe'de de eksik isimler bulunuyor. Kayserispor maçı sonrasında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumu maç saatinde belli olacak ancak forma giymesi zor gibi görünüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Valbuena'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların dışında Zenit maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın da durumu belirsiz. Ayrıca kadro dışı kalan Benzia da bu maçta oynamayacak. Ersun Yanal'ın en önemli kozu ara transferde kadroya katılan Moses olacak. Bu futbolcunun dışında cezasını tamamlayan Soldado da Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE, İLK KEZ BİR DERBİYE KÜME DÜŞME HATTINDA ÇIKACAK

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi.

Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi. Bursaspor, Medipol Başakşehir karşısında 2 farkla mağlup olursa Fenerbahçe derbiye küme düşme hattının üstünde çıkacak.

DERBİDE GOLLERİ YABANCILAR ATIYOR

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 33 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2), Ryan Babel (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

Rekabette 2 gol de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer'in kendi kalelerine attığıyla siyah-beyazlıların hanesine yazıldı.

Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 33 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1), Andre Ayew (1).

Derbilerdeki 4 gol de Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo'nun kendi kalelerine attığı gollerle Fenerbahçe'ye yazıldı.

DEV DERBİ ÖNCESİ STAT ZEMİNİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.