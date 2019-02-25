Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş’a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk’in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.
Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı
25.02.2019 - 20:43 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’tan Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş’a destek verdi. Tosun ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullandı.
Etiketler : Beşiktaş,
607061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/607061.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
6
2
33
11
22
48
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
11
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
12
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
13
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Osmanlıspor
23
15
2
6
34
14
20
47
2
Denizlispor
23
14
5
4
38
22
16
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
23
10
6
7
39
21
18
36
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
23
6
7
10
25
40
-15
25
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1