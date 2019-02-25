Spor Toto Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti’nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.
Beşiktaş, 3 bin 82 gün sonra derbide penaltı kazandı
25.02.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi.
Etiketler : Beşiktaş,
607074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/607074.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kayserispor
23
8
7
8
21
28
-7
31
11
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
12
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
13
Ankaragücü
23
8
3
12
22
36
-14
27
14
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Bursaspor
23
4
12
7
19
26
-7
24
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Osmanlıspor
23
15
2
6
34
14
20
47
2
Denizlispor
23
14
5
4
38
22
16
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
23
10
6
7
39
21
18
36
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
23
6
7
10
25
40
-15
25
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1