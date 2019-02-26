Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hafızalardan silinmeyecek bir derbiye sahne oldu. Siyah-beyazlılar tıklım tıklım dolu tribünlerin müthiş desteğiyle maça fırtına gibi başladı. 10. dakikadaki on sekiz içi karambolde Gökhan Gönül köşeyi gördü: 1-0. 18'de Hasan Ali, Gönül'ü biçince VAR kararıyla penaltı geldi. Burak Yılmaz atışı köşeye bıraktı: 2-0. Fenerbahçe kendi ceza sahası çevresinden dahi çıkmakta zorlanırken tribünler "Üç üç" diye inliyordu. Devrenin sona ermesine saniyeler kala Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı ve karşı karşıya pozisyonda attığı golle ilk yarının 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilmesini sağladı. Şenol Güneş'in ekibi ilk 45 dakikada rakibinin üzerine soluksuz bir şekilde saldırıp sahanın her alanına çok iyi yayılırken, Fenerbahçe neredeyse hiç varlık gösteremedi ve kaleye şutu olmadan devreyi tamamladı.

DİREKLER KONUŞTU

Derbinin ikinci perdesinin başında Fenerbahçe'nin şovu vardı. Ersun Yanal bu devreye Moses-Ayew ve Isla-Valbuena değişiklikleriyle başladı. Sarı Kanaryalar inanılmaz bir geri dönüşle ilk 16 dakikada Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan gelen gollerle skoru eşitledi: 3-3. Derbinin heyecanı kat kat artarken, her iki takım da karşılıklı ataklarla üstünlük sayısını bulmaya çalışıyordu. Quaresma 74'te Lens'in yerine girdi, ardından adrese teslim ortasına Burak Yılmaz'ın vurduğu kafa şutu direkte patladı. Şenol Güneş 85'te Kagawa-Pektemek değişikliğini yaptı. Zajc'ın yerine giren Eljif Elmas'ın 87'deki kafa vuruşunu Karius çeldi ve top direkten oyuna döndü. Her iki takım taraftarı için de gerilim filmini andıran son dakikalarda skor değişmedi ve tarihi derbi 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

OLMAYACAK GOLLER YEDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. Goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik" derken, "Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive oluyor. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Kaybımız var ayıbımız yok'' diyerek Kadıköy'deki olaylı kupa maçına göndermede bulundu.

BÜTÜN MAÇLARI KAZANACAĞIZ

F.Bahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal maçın ardından, "Beşiktaş da iyi takım. İkinci yarı biz iyi oynadık. Maç gitti geldi. Fenerbahçe bu sıraların takımı değil" derken, "Fenerbahçe hangi kulvarda olursa olsun mücadele eder. Büyüklüğümüz onu gerektiriyor. İyi bir geri dönüş oldu, galip de gelebilirdik. Artık hiçbir mazeret uydurmadan bütün maçları kazanmalıyız. Bu kulüp Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Önümüzdeki sezon şampiyon olmalıyız. Bunu yapacak gücümüz var. Fenerbahçe'nin tek yolu şampiyon gibi oynayıp şampiyon olmaktır" şeklinde konuştu.