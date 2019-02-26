Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vodafone Park’ta ilk yarısında Kartal’ın ikinci devresinde Kanarya’nın sesi yüksekti. 3-0’dan müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertlilerin başarısının perde arkasında ne vardı? Ne oldu ilk yarının yarım saatlik diliminde şutu, korneri ve pozisyonu olmayan Fenerbahçe bir anda tabelayı 3-3’e getirdi. İşte bu soruya cevabı Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar cevap verdi. Takımının ikinci golünü atan ve Süper Lig kariyerinde “siftah yapan” sarı-lacivertli oyuncunun sözleri dikkat çekiciydi. Özellikle Beşiktaş taraftarına göndermede bulundu.

İNANARAK ÇIKTIK

Aynı zamanda sarı kart gören ve Çaykur Rize maçında cezalı duruma düşen Sadık Çiftpınar geri dönüşü ve Kanarya’nın durumunu şöyle dile getirdi: İlk yarıda çok kötüydük. Bize yakışmayan bir mücadele sergiledik. 3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün (dün) kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Beşiktaş taraftarları ‘Fenerbahçe kümeye’ diye bağırıyordu. Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik. ‘Fenerbahçe’ ile ‘küme’ kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik.

TAM BİR KENETLENME

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte futbolcular, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra taraftarlar takımı tekrar sahaya çağırdı. Bunun üzerine soyundan odasından çıkan futbolcular yeniden sahaya döndü. Taraftarları tekrar selamlayan Fenerbahçeli futbolculara Başkan Ali Koç da eşlik etti.

DUYGU PATLAMASI

Beşiktaş derbisinde takımın beraberlik golünü kaydeden Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: Öncelikle güzel bir gol olmuş (tv'den izlemesi sonrası). Kadıköy’deki maçta da çok denedim olmadı. Direkten döndü, kaleci çıkardı. İkinci deneyişimde güzel bir gol oldu. Çok önemli de bir goldü. 3 puanı kaçıran taraf biziz. (Taraftarına sol ayağını göstermesiyle ilgili) Penaltı pozisyonunda da hatam vardı, golden sonra duygu patlaması yaşadım. Golden sonra da sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim.

TOLGAY ARSLAN: DÜRÜM YEMEDİM

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, “İkinci yarıda çok iyi oynadık. Hocamız bize devre arasında F.Bahçe’nin büyüklüğünü hatırlattı” derken, “Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj söylüyorum, o maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Tabii bu, bazı Beşiktaşlıların işine yaradı” sözlerini kullandı.

CİMBOM'A DA YAPMIŞTI

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı iki derbide de geri dönüşe imza attı. Süper Lig’de Galatasaray karşısında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-2 bitirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe dün de skoru 3-0’dan 3-3’e getirerek 1 puanı hanesine yazdırdı.

TARAFTARLARI SUSMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı. Takımları 3-0 geriye düştükten sonra bile desteğe devam eden sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan sonra büyük bir coşku yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahüratlarla geri dönüşü kutladı.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Dev derbi Rus spor basınının gündeminde büyük yankı buldu. Match TV, “Zenit’e Avrupa Ligi’nde yenilen Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem oynadı” derken, Çempionat gazetesi, “Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü”, Rus Sportbox ise, “Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı” ifadelerini kullandı.