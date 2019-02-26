Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman, core - kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde topa sahip olma çalışması ve dar alanda 3’lü turnuva yaptı. Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı
26.02.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor,Akhisarspor,
607268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/607268.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kayserispor
23
8
7
8
21
28
-7
31
11
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
12
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
13
Ankaragücü
23
8
3
12
22
36
-14
27
14
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Bursaspor
23
4
12
7
19
26
-7
24
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Osmanlıspor
23
15
2
6
34
14
20
47
2
Denizlispor
23
14
5
4
38
22
16
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
23
10
6
7
39
21
18
36
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
23
6
7
10
25
40
-15
25
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1