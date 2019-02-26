Maçtan önemli anlar:
19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega’nın şutu yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Ümraniyespor’da Serkan’ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.
24. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin plase vuruşu az farkla auta gitti.
35. dakikada Yusuf’un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1
42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf’un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.
Ümraniyespor'un ilk 11'i: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey.
Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.