Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 yenildi. Ancak turu geçen taraf Galatasaray oldu. Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Muğdat Çelik ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Hatayspor'un golleri 59 (P) ve 71. (P) dakikada Gökhan Karadeniz, 79. dakikada Mirkan Aydın, 88. dakikada İsmail Çipe (kendi kalesine) geldi. Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Galatasaray yarı finalde Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçında bir üst tura çıkan takımla karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 2-3 veya 4 Nisan 2019, 2. maçları ise 23-24 veya 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Emre Taşdamir'in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

58. dakikada Emre'nin Gökhan Karadeniz'i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakika Semih Kaya'nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın'a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

79. dakikada ceza alanı içinde Mariano'dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın'a çıkardı. Mirkan'ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

85. dakika Caner'in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.

89. dakikada VAR'a bakan hakem Hatayspor'un golünü verdi. 4-2



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakika sağdan Mehmet Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın'ın şutu direkten döndü.

21. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında cezası sahası içinde topu alan Muğdat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada Selim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.