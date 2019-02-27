Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak duyurulmasından sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle saat değişikliği talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13.30 ya da 16.00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından kulübümüze bildirilmiştir."