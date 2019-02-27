Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasmanda oynadığı ilk maçta, Evkur Yeni Malatyspor'a 1-0 mağlup olan Ege temsilcisi, İzmir'de oynanan mücadelede Cameron Jerome'un attığı golle maçı uzatmalara götürdü.

Maçın 30 dakikalık uzatma bölümleri de 1-0 Göztepe üstünlüğü ile sona erince Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibini seri penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Yarı final ilk maçları 2-3 veya 4 Nisan 2019, 2. maçları ise 23-24 veya 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.

Maçtan önemli anlar...

10. dakikada Yeni Malatyaspor takımı kurmayları endişelendi; sakatlık geçiren oyuncuları Issam Chebake.

16. dakikada Deniz’in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas’ın şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

24. dakikada Yeni Malatyaspor'da yerde kalan oyuncu bu kez Murat Yıldırım.

35. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.

42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada önce top direkten döndü, ardından Göztepe oyuncuları hakeme yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu.

73. dakikada Jerome'un golüyle Göztepe 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 90 dakikası, 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 30 dakikalık uzatma bölümleri de Ege temsilcisinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas.

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Murat, Barış, Guilherme, Eren.