Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe karşısında müsabakaya 1-0'lık avantajla çıktıklarını ve bunu korumaya çalıştıklarını söyledi.

Göztepe'nin kendi evinde çok iyi futbol oynadığını ve baskılı oynamaya çalıştığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu: "1-0 kazanarak müsabakayı uzatmalara götürdüler ama biz istediğimiz sonucu penaltılarda aldık, tur atladık. Bunu başardığımızdan dolayı futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gelen taraftarlarımıza ve ekran başındakilere teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu ama VAR'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. VAR başındakilerin izlediklerinde neler gördüklerini sormak istiyorum. Kırmızı kart pozisyonu var, Titi, Barış'ın ayağına bastı. Guilherme rakibine dokunmuyor, faul veriyor ve gol yiyoruz. Bu sistem nasıl işliyor, onu sormak istiyorum."

Bulut, her şeyin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.