Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu. Uzun süredir yönetimde tecrübeli teknik adamı istemeyen isimlerin olduğu konuşuluyordu. Şenol Güneş’in de millî takımla anlaştığı ortaya çıkmış ancak resmî açıklama bir türlü yapılamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı. Şenol Güneş’in de iki milyon avroyu bulan alacağından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen teklifi beklemeye aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ta dördüncü sezonunu yaşayan 66 yaşındaki teknik adamın, alacağı ödenmeden kesinlikle ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı hamleyi bekliyor.

Yönetim beklenti içinde

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili henüz bir görüşme yapmış değil. Ancak, Beşiktaş kanadı, Şenol Güneş’in iki milyon avroluk alacağını TFF’ye tazminat olarak ödetmenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş ise alacaklarını tahsil etmeden A Millî Takım’ın başına geçmeyi düşünmüyor. Sezon sonuna kadar, sözleşmesinin şartlarını yerine getirerek, alacaklarını tahsil etmeyi planlayan Güneş, daha sonra TFF ile masaya oturarak uzun süreli bir sözleşmeye imza atmayı planlıyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 22 ve 25 Mart’ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında ay-yıldızlı ekibin başında Şenol Güneş’in olmasını istese de tecrübeli teknik adamın iki milyon avroluk alacağını ödemeye soğuk bakıyor.

Güneş giderse Guti

Şenol Güneş’le yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamın yardımcısı Guti Hernandez’i hazırlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, TFF ile anlaşılması ve Şenol Güneş’in millî takıma geçmesi hâlinde sezon sonuna kadar İspanyol teknik adamın takımın başında olmasını planladığı öğrenildi.

Tam kadro Kayseri mesaisi

Ligde liderin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda yapacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmana bütün futbolcular katıldı. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı son antrenmandan sonra yarın Kayseri’ye gidecek.

TORONTO’DAN ÇOK İSTEDİ

Q7 pahalı geldi

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma için Kanada ekibi FC Toronto’nun girişimi başarısız sonuçlandı. Portekizli yıldızın yıllık olarak üç milyon avro talep ettiği ancak FC Toronto yetkililerinin bu rakamı çok yüksek bulması sebebiyle pazarlık masasından kalktığı öğrenildi. Portekiz basınında çıkan haberlerde ise Quaresma’nın sezonun geri kalanında başka transfer görüşmesi yapmaması için menajerine talimat verdiği belirtildi.