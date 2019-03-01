Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ”Öyle bir başladık ki oyuna bizim takım ilk yarım saatlik bölümde geçen haftaki kazanımdan sonra bu hafta ligi bitirmiş gibi başladık. İlk yarım saatte hiçbir özelliğimiz yoktu. Giresun istediği şekilde oyunu oynayan, yönlendiren ve pozisyonlara giren bir ekipti. İkinci yarıyla birlikte sanki yazla kış arasında bir değişiklik oldu. İkinci yarı tamamen bizim kontrol etmemizle geçti. Net pozisyonlar bulduk. Skoru dengeledik ama öne geçmeyi başaramadık. En azından kazanamadıysak kaybetmedik. 1 puan mağlubiyetten iyidir. Oyuncularımın ikinci devredeki oyunlarından dolayı kutladı. Bizim takım gerçek kimliği ile oynadığı zaman biz oluyoruz. Maçın başındaki gibi oynadıkları zaman her takım bizden üstün gözüküyor“ dedi.
Eyüp Arın: '1 puan mağlubiyetten iyidir'
01.03.2019 - 22:18 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında evinde Giresunspor ile berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, ”İkinci yarıyla birlikte sanki yazla kış arasında bir değişiklik oldu. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüz altında geçti” dedi.
Etiketler : Eyüp Arın,
607958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/607958.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
23
11
7
5
45
30
15
40
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kayserispor
23
8
7
8
21
28
-7
31
11
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
12
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
13
Ankaragücü
23
8
3
12
22
36
-14
27
14
Fenerbahçe
23
5
10
8
26
32
-6
25
15
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
16
Bursaspor
23
4
12
7
19
26
-7
24
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Osmanlıspor
23
15
2
6
34
14
20
47
2
Denizlispor
23
14
5
4
38
22
16
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
23
10
6
7
39
21
18
36
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
23
6
7
10
25
40
-15
25
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1