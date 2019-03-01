Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.
“Söylenecek fazla bir şey yok” diyen Korkmaz, “Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivas maçından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maçı geride bırakacağız. Milli maç arasına son iki maç var. Bu maçlara iyi hazırlanıp en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz” dedi.
Bülent Korkmaz: 'Hayal kırıklığına uğradım'
01.03.2019 - 23:15 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 23:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.
Etiketler : Bülent Korkmaz,
607963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/607963.aspx
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Takım
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A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
23
11
7
5
45
30
15
40
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kayserispor
23
8
7
8
21
28
-7
31
11
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
12
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
13
Ankaragücü
23
8
3
12
22
36
-14
27
14
Fenerbahçe
23
5
10
8
26
32
-6
25
15
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
16
Bursaspor
23
4
12
7
19
26
-7
24
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Osmanlıspor
23
15
2
6
34
14
20
47
2
Denizlispor
23
14
5
4
38
22
16
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
23
10
6
7
39
21
18
36
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
23
6
7
10
25
40
-15
25
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1