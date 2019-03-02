Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin ilk yarısını Atiba'nın 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Fakat ikinci yarıda ev sahibi ekip geri dönüşe imza attı. 58. dakikada Kravets'le beraberliği yakalayan Kaysersipor, 62'de Deniz'le 2-1 öne geçti. Fakat 90. dakikada Caner'in kullandığı frikik doğrudan kaleye gitti ve Beşiktaş'a 1 puanı getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 42'ye yükseltirken, Kayseri de 32. puanını hanesine yazdırdı.

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KAYSERİSPOR 2 - 2 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Adriano'nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

23. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven'in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un kucağında kaldı.

57. dakikada Varela'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada zor pozisyonda kafayla dokunan Kravets, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Deniz, çalımlarla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Deniz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

74. dakikada Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Beşikta savunması Umut'tan önce araya girerek topu kornere attı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Deniz'in pasıyla topla buluşan Şamil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

79. dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında savunmadan dönen topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda kaleci Karius köşeye giden topu güçlükle çıkardı.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ljajic, Güven Yalçın, Quaresma, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 38 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Dorukhan Tokgöz (Beşiktaş), Dk. 41 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)