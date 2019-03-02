Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Sametcan K.’nin kullandığı 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada Arzu Gürel (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
02.03.2019 - 22:21 | Son Güncelleme: 02.03.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Sametcan K.’nin kullandığı 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada Arzu Gürel (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,
608112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608112.aspx
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5
4
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23
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