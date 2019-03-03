Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirildi. Organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, finalde Malezya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kumitede 84 kiloda Uğur Aktaş ve 60 kiloda Eray Şamdan gümüş madalya aldı. Dilara Eltemur katada, Serap Özçelik Arapoğlu ise kumite 50 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu yıl dört etap üzerinden organize edilen Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabı, 17-19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.
Milli karetecilerden 5 madalya
03.03.2019 - 22:26 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk sporcular, Avusturya'da yapılan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabını 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Etiketler : Milli kareteciler,spor,
608252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608252.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
24
5
5
14
28
41
-13
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1