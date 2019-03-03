Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 3 puanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, “3 puanı kazanacak kadar oynadık. Her iki takımında 3 puana ihtiyacı vardı. 1-0 öne geçerek oyunun büyük bir bölümün kontrol ettik, ilk devreye moralli girdik. İkinci yarı başı itibariyle ilk 10 dakika çok basit top kayıpları bizi kendi sahamıza hapis etti, golü yedik 1-1. Sonra ciddi rakibin çok üzerinde oyun oynadık. Geriye hapis ettik son vuruşlarda etkili olamadık. Bakıldığı zaman mücadele istek adına oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray’da çok yetenekli oyuncuları var. Gönül ister ki bu mücadelenin 3 puanla taçlanmasıydı. Her maç bizim için çok kıymetli, kaybetmemekte şu ortamda çok önemliydi. Dolu stat da oynamak keyif veren unsur. Zaman zaman 1-1 den sonra onlar da suskunluk içerisine girdi. Futbol adına keyifli bir akşam oldu. Mücadeleye devam edeceğiz. 10 hafta var. Son 5 yılda 37 puan hep kurtarmış ligde kalmak için. Bundan sonraki maçları kaybetmemek çok önemli. Planlamamız 38-39 puan" şeklinde konuştu.
Mehmet Özdilek: “3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz”
03.03.2019 - 22:42 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.
Etiketler : mehmet özdilek,
608258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608258.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
31
-7
21
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
23. Hafta Maçları
22.2.2019
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
22.2.2019
Çaykur Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
23.2.2019
Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
23.2.2019
Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
24.2.2019
Atiker Konyaspor - Kayserispor
24.2.2019
Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.2.2019
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
3
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
24
5
5
14
28
41
-13
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1