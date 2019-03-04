Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray için Erzurum deplasmanı şampiyonluk yolunda çok kritik bir dönemeçti. Karşılaşmaya etkili giren taraf ev sahibi oldu ve ilk tehlike de onlardan geldi. Emrah Başsan 6’da sağ çaprazdan çok sert vurdu, Muslera güçlükle çeldi. Orta sahada İbrahim ve Scuk ile iyi baskı yapan, kenarları da solda Edouk, sağda Emrah ile iyi kullanan Erzurum, Cimbom’u çıkarmadı. Galatasaray’ın savunma hattıyla orta saha arasında büyük boşluklar doğarken, oyunun hücum yönünde de Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Selçuk, Mitroglou birbirlerinden çok kopuk görüntü çizdi. Erzurum böyle bir oyun şekli içerisinde golü 18’de buldu. Rashad, Marcao’nun topu sektirmesinin ardından hızla kaleye indi ve sağdan sert vurdu, Muslera topu engelleyemedi: 1-0. Galatasaray ilk yarı boyunca Feghouli’nin 13 ve 42’deki şutları dışında heyecan yaşatmadı.

GALİBİYET GELMEDİ

Devreye geride giren sarı-kırmızılılar için ikinci yarı “ölüm kalım” niteliği taşıyordu. Cimbom sahaya Linnes-Semih değişikliğiyle çıkarken tempoyu yükseltti. 52’de Onyekuru ile Mitroglou’nun harika sunumunu Belhanda sert ve düzgün vuruşla bitirdi: 1-1. Linnes’in sağ çizgiyi hareketlendirmesi Galatasaray’ın hücum gücünü çok olumlu yönde etkiledi. Selçuk, Ndaiye, Belhanda ve kanatlar arasında da ilk yarıda kurulamayan pas bağlantıları kuruldu. Fakat Cimbom 46-60 arasındaki etkisini ve hakimiyetini son bölümde kaybetti. Selçuk-Diagne değişikliğinden sonra G.Saray orta alanda büyük boşluklar verdi, çift santrforlu sistem sonuç vermeyince Terim Emre Akbaba’yı sahaya sürüp, Mitroglou’nu kenara aldı. Ancak bu hamle de galibiyeti getirmedi. Cimbom hayati değerde 2 puan kaybetti.

PENALTI FERYATLARI

Maçın 37. dakikasında gelişen G.Saray atağında Egemen kendi on sekizi içinde Ndiaye ile birlikte topa yükseldi. Sarı-kırmızlı futbolcunun kambura yatmasıyla yere düşen Egemen sakatlık geçirdi ve bir süre ayağa kalkamadı. Ndiaye de sakatlık geçirirken G.Saraylı futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde Cüneyt Çakır'a uzun süre itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada Çakır'a tepki gösterdi.

GOLDE HATASI OLAN MARCAO BAŞAKŞEHİR’İN DE TAKILACAĞINI SÖYLEDİ

İlk Benfica maçındaki hatalarıyla Avrupa'dan elenişe sebep olan G.Saray'ın stoperi Marcao, dün de yenilen golde baş sorumluydu. Futbolcu maçın ardından, "Golde ne yazık ki pozisyonun içerisindeydim. Farklı bir şekilde girmeliydim. Ancak biz Galatasaray'ız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz nasıl puan kaybetmişsek Başakşehir de kaybedebilir" açıklaması yapsa da, eğer Cimbom şampiyonluğu kaybederse dünkü hatasıyla bunda büyük pay sahibi olacak.

ARTIK BİZE BAĞLI DEĞİL

G.Saray'da Younes Belhanda'nın çıkışı sürüyor fakat o da dünkü uçup giden iki puana engel olamadı. Erzurum'da da ağları havalandıran Faslı yıldız, böylece Süper Lig'in son 5 haftasında 4. golünü kaydetti. Belhanda maçın ardından, "Şampiyonluk artık sadece bizimle bağlantılı değil. Olabildiğince puan kazanıp, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Burada gol attım ama bize sadece bir puan getirdi. Erzurumspor'u da kutlamak lazım iyi oynadılar" sözlerini kullandı.

YERLİ OYUNCULARDA EMRAH ASİST LİDERİ

Erzurumspor'un sağ açık oyuncusu Emrah Başsan bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Dün Rashad Muhammed'in golünde de payı bulunan futbolcu bu sezon 7 asiste yükseldi. Emrah Başsan bu sezon ligde en çok asist yapan yerli futbolcu oldu.

MEHMET ÖZDİLEK: 3 PUAN OLABİLİRDİ

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Oyuna baktığımız zaman kazanabilecek kadar forse ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray koşu kalitesi yüksek değildi. 1-1'den sonra net pozisyonlarımız vardı. 3 puan alsak çok daha mutlu olacaktık" dedi.