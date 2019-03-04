Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı santrforlar Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, 1 aylık süreçteki performanslarıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Sezona santrfor bölgesinde Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ikilisiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapattı. Galatasaray, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir revizyona giden sarı-kırmızılılar, stoper ve santrfor bölgesini tamamen yeniledi.

Christian Luyindama ve Marcos Teixeira (Marcao) ile savunma sıkıntılarını gideren Galatasaray, santrforda ise ara transferin son gününde kadroya dahil edilen Diagne ve Mitroglou'ndan beklediğini bulamadı.

Diagne'den 5 resmi maçta 1 gol

Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gole imza atan Mbaye Diagne, Galatasaray'da 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, Galatasaray'da 3 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de penaltıdan 1 gol kaydeden Diagne, UEFA Avrupa Ligi'nde ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Diagne, ilk yarının gerisinde

Mbaye Diagne, Süper Lig'de ilk yarıdaki performansının çok uzağında kaldı.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında 17 maçta toplam bin 529 dakika süre aldı. İlk yarıda 20 gol atan Diagne, ortalama 76 dakikada 1 gol kaydetti.

Diagne, Galatasaray'da ise ligde süre aldığı 201 dakikada 1 gole imza attı.

Mitroglou'ndan Diagne performansı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı Mitroglou, Diagne gibi 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.

İsmi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mitroglou, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

Yunan santrfor, ligde 1-0 kazanılan Akhisarspor maçında fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi. Mitroglou, diğer 4 müsabakada sessiz kaldı.

Gomis'i arıyor

Galatasaray'da bu sezon santrfor bölgesinde forma giyen 4 futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in gerisinde kaldı.

Eren Derdiyok 7, Sinan Gümüş 4, Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Sezon başında takımdan ayrılan Fransız golcü Gomis, geçen sezon ligde 24. hafta itibarıyla 24 gole ulaşmıştı.