Alınan bilgiye göre Malatya’da oynanan maçın başlama düdüğü öncesi VAR’da sorun oluştu ve hakem Fırat Aydınus müsabakayı yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmeyle başlattı. Aydınus daha sonra iki takım kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. E.Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve M.Başakşehir takımı kaptanı Emre Belezoğlu’na VAR’da sorun oluştuğunu ve VAR hakemleriyle iletişime geçemediğini söyleyen Fırat Aydınus, iki kaptanın onayını da alınca maçı başlattı.
Maçın ilerleyen dakikalarında ise müsabakanın 4. hakemi Hakan Ceylan E.Yeni Malatyaspor takımının yedek kulübesine giderek VAR’da yaşanan sorunun çözüldüğünü iletti
E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir maçında VAR bozuldu
04.03.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 24. haftasında Malatya’da oynanan E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir müsabakasının ilk yarısında VAR sisteminde yaşanan sorun nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus ile VAR hakemleri bir süre iletişim sağlayamadı.
Alınan bilgiye göre Malatya’da oynanan maçın başlama düdüğü öncesi VAR’da sorun oluştu ve hakem Fırat Aydınus müsabakayı yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmeyle başlattı. Aydınus daha sonra iki takım kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. E.Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve M.Başakşehir takımı kaptanı Emre Belezoğlu’na VAR’da sorun oluştuğunu ve VAR hakemleriyle iletişime geçemediğini söyleyen Fırat Aydınus, iki kaptanın onayını da alınca maçı başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : E.Yeni Malatyaspor,M.Başakşehir,VAR,
608380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608380.aspx
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
15
6
2
36
11
25
51
2
Galatasaray
23
13
6
4
46
24
22
45
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
23
8
10
5
29
24
5
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
17
Erzurum BB
23
4
9
10
24
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21
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Akhisar Bld.Spor
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4
6
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21
38
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18
23. Hafta Maçları
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Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
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Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
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Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
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Atiker Konyaspor - Kayserispor
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Mke Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24.2.2019
Medipol Başakşehir Fk 3 - 0 Bursaspor
25.2.2019
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
3
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
4
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
5
Hatayspor
24
11
8
5
32
17
15
41
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
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11
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30
3
37
9
Boluspor
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9
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4
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Balıkesirspor
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9
5
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Altay
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7
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Adanaspor
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İstanbulspor
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5
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8
29
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26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
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25
15
Giresunspor
24
5
8
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Afjet Afyonspor
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5
7
12
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Elazığspor
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5
5
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Karabükspor
24
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2
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8
75
-67
-1