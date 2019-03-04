Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2
Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
25. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)