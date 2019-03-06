Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü’nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, millî takımla anlaşan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, sezon sonuna kadar görevini ilk günkü heyecanla yapacağı belirtilmişti. Ancak şu andaki durumun bu açıklamayla uzaktan yakından ilgisi yok. Siyah-beyazlı yönetim son olayların ardından hocayı istemiyor. Şenol Güneş de Beşiktaş’ta devam etmeye gönüllü değil ama her iki taraf da birbirlerine mecburi olarak katlanıyor. Şenol Güneş gitmek için iki milyon avro alacağının ödenmesini bekliyor. Yönetim ise bu rakamı bir çırpıda veremediği için Güneş’le yola devam etmek zorunda kalıyor. Edinilen bilgiye göre bazı yöneticilerin bu rakamın karşılanması için ilk etapta gönüllü olduğu öğrenildi. Ancak Şenol Güneş’in daha önceki açıklamalarının doğru olmadığının ortaya çıkması ve vaktinin çoğunu TFF’nin Riva’daki tesislerine ayırması bütün işleri değiştirdi.

YÖNETİCİLER KÖPÜRDÜ

Şenol Güneş 2-0 kazanılan Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada “Beşiktaş’tan iyi bir teklif gelirse anlaşırım. Mukavelem varken millî takımı istemem, ama bitince isterim. Şu anda böyle bir şey yok. Hakikaten yok. Ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Yıldırım Demirören’i sadece berberde gördüm” demişti. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise dün verdiği demeçte ise Demirören’in, Şenol Güneş ile olan görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü söyledi. Bu duruma büyük tepki gösteren yöneticilerin, takımın başarısız olma ihtimalini bile hiçe sayarak Şenol Güneş’in ısrarla istediği iki milyon avroluk alacağını en az sezon sonuna kadar ödememekte kararlı olduğu öğrenildi. Yaşanan bu inatlaşma yüzünden takımın şampiyonluktan sonra Devler Ligi hedefini de kaybetme ihtimali oldukça yüksek.

GÜNEŞ'TEN MİLLÎ MESAİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk ve Moldova maçlarında millî takımın başında Teknik Direktör Şenol Güneş'in olacağını açıkladı. Resmî site bildirisinde, görevlendirmenin Beşiktaş Kulübü'ne ve hocaya iletildiği belirtilirken, "Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

VURAL'DAN GÜNEŞ TEPKİSİ

Tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in millî takım antrenörlüğüne getirilmesine tepki gösterdi. Duhuliye.com’a konuşan Vural “Zamanlama açısından şık olmadı. 3,2 milyon avro gibi bir rakam verildi. Böyle olmaması gerekirdi. Yaşanacak süreç hem hocamızı hem TFF’yi, hem de müsaade eden Beşiktaş’ı yıpratır” ifadelerini kullandı.

KONYA HAZIRLIĞI

Kayserispor maçından sonra izin yapan Beşiktaşlı futbolcular, dün Nevzat Demir Tesislerinde toplanarak çalışmalarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde bir buçuk saat süren antrenmana sakatlığı süren Gökhan Gönül katılmadı. Siyah-beyazlılar, Konya maçı hazırlıklarına bugün 12.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

YILDIZ OYUNCU VODAFONE PARK’I UNUTTU

Siyah-beyazlıların bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Vodafone Park hasreti çekiyor. Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın evinde oynadığı son beş maçta da forma giyemedi. Son olarak 2-1 kaybedilen Sivasspor maçında Vodafone Park’ta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçta takımın yediği ikinci golü yemesine sebep olan hatayı yaptığı için tribünlerden büyük tepki görmüştü. Hatta teknik direktör Şenol Güneş, bu hata sonrası topu ayağına her aldığında yuhalanması sebebiyle Oğuzhan’ı oyundan çıkarmak zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncu bu çıkıştan sonra bir daha Vodafone Park’a giremedi. Galatasaray, Trabzonspor, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Oğuzhan’ın sahaya çıktığı son dört karşılaşmanın deplasmanda olması dikkat çekiyor.

KONYA’YI BEKLİYOR

akatlığı sebebiyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Shinji Kagawa, Atiker Konyaspor maçında forma giymeyi çok istiyor. Antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Japon yıldızın sakatlığını atlattığı ve görev verilmesi hâlinde pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

ŞİFO KARTAL'A TALİP

Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, Beşiktaş teknik direktörlüğü için hazır olduğunu söyledi. Özdilek, "Şenol Hoca millî takımın başında olacak. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum ama kararı yöneticiler verecek" ifadelerini kullandı.