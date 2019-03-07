Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’de forma giyen Ahmed Hegazi’yi getirmek istiyor. Mısır medyasında yer alan habere göre Hegazi’nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.
28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Mısır Milli Takımı formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de hedef Hegazi
07.03.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel’in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazi’yi getirmek istiyor.
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’de forma giyen Ahmed Hegazi’yi getirmek istiyor. Mısır medyasında yer alan habere göre Hegazi’nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,transfer,Ahmed Hegazi,
608985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608985.aspx
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42
35
7
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5
Konyaspor
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5
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25
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35
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Malatyaspor
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9
7
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34
30
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34
7
Kayserispor
24
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8
8
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30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
12
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
24
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14
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26
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Erzurum BB
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Akhisar Bld.Spor
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Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
3
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
4
Ümraniye
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13
5
6
32
21
11
44
5
Hatayspor
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8
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32
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15
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14
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4
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30
3
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5
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