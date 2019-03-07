Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezasının verildiği ifade edildi.

Aynı müsabakada yaşanan olaylardan dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Müsabakada Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezasını uygulandığı aktarıldı.