Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da 23 Mart Günü yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı Kulübün Başkanı Mustafa Cengiz geçen yıl toplantıya başkan olarak katılsa da, ibra oylaması Dursun Özbek dönemi için yapılmıştı ve Cengiz geçen seneki toplantıda oldukça rahattı. Fakat Cengiz için bu seneki kongre pek de rahat geçecek gibi durmuyor. Özellikle 29 Eylül’deki olağanüstü genel kurulda Cengiz ve yöneticiler, camianın etkili isimleriyle büyük gerginlik yaşamıştı. Başkanın, salonda “Kalbi bize düşmanlık duygusuyla olanlara hitap etmeyeceğim, bindirilmiş kıta” şeklindeki ifadeleri camia içinde birçok kişinin kafasına kazınmış ve bu sözler kendisine karşı olan muhalefeti de artırmıştı.

PROJELER BEKLİYOR

Fakat özellikle Nazımcan Angın, Ali Fatinoğlu gibi isimlerin eleştiriden dolayı disiplin kuruluna sevk edilmesi, 29 Eylül’deki toplantıda divan başkanlığı yapan Metin Aslan’ın genel kuruldaki tutumu gerekçe gösterilerek disiplin kuruluna sevk edilmesi camia içindeki bazı kesimler için bardağı taşıran son damlalar oldu. Cengiz ve yönetiminin anti demokratik uygulamaları olduğunu düşünen bazı gruplar 23 Mart’ta idari yönden ibra oylamasında ret çıkması için çalışmalara başladı. Tekno kent, basketbol salonu gibi projelerinin de henüz gerçekleşmemesinden dolayı yönetimin güven vermediğini belirten üyeler değişim istiyor.

ELDEN KAÇABİLİR

Galatasaray’la ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Estadio Deportivo’da yer alan habere göre La Liga devi Atletico Madrid, Aslan’ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcao’yu yakından takip ediyor. Madrid kulübünün Brezilyalı oyuncu için yaz döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacağı ifade edildi.

SAKATLIĞI GEÇMEDİ

Galatasaray’da sakatlığı devam eden Yuto Nagatomo’nun bu hafta oynaması zor görünüyor. Erzurumspor ile oynanan maçta deplasmana götürülmeyen Japon yıldız, yardımcı antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim Nagatomo’nun yerine yine Emre Taşdemir’e forma vereceği öğrenildi.

Ndiaye kızağa

Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçı ile oynanacak maçın kadrosunda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ndiaye’yi kulübeye çekip orta sahada Fernando ve Donk’a görev vermeyi düşünen başarılı çalıştırıcı idmanlarda bu ikiliyi deniyor.