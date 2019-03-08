Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç (69) ilik kanserinden vefat etti. Karaağaç, Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye futbol hakemi Cüneyt Çakır ve meslektaşları ile sevenleri katıldı.