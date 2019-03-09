Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Akhisarspor canlı izle, Trabzonspor Akhisarspor şifresiz izle, TS Akhisar maçı canlı izle, TS Akhisar şifresiz kanallar, Trabzon Akhisar maçı hangi kanalda... Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Akhisarspor'u konuk ediyor. Düşme hattında yer alan ve üst sıralara tırmanmak isteyen Akhisarspor, deplasmanda kazanarak bir nebze olsun nefes almak istiyor. Trabzonspor ise geçen hafta aldığı üç puanın yanına yeni bir üç puan daha ekleyerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Trabzon Akhisar maçına dair detaylar haberimizde

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TRABZONSPOR AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Trabzonspor - Akhisarspor maçı Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığına ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Bilal, Regattin, Bokila

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisarspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçından farklı olarak ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Karaman, sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet'e bu maçta sağ bekte görev verirken, bu oyuncunun yokluğunda ilk 11'de görev yapan Toure'yi ise yedek kulübesinde oturttu. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Joao Pereira ile Ogenyi Onazi ise maç kadrosunda yer almadı.

OLCAY 75 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde oturttuğu tecrübeli futbolcu, 75 gün sonra kadroya girebildi.

KORAY İLK KEZ

Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda şans buldu.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisarspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Medical Park Stadyumu’nun önemli kısmının boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

KADIN TARAFTARLAR LOCADA AĞIRLANDI

Trabzonspor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını ağırladı. Passolig'in locasında ağırlanan kadın taraftarlara Trabzonspor'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti.