Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA’ya 3-0 mağlup oldu. 

Salon: Aydın Mimar Sinan 
Hakemler: Cihat Küçükboyacı - Rıza Yelpaze 
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin 
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal 
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz, Meliha, Tijana, Simge, Lauren, Gamze, Büşra, Jordan, Ezgi, Gözde, Merve, Dilara, Kim Yeon 
Başantrenör: Aurelio Marco Motta 
Setler: 16-25, 16-25, 13-25 
Süre: 74 dakika (24, 25, 25) 