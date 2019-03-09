Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA’ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı - Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz, Meliha, Tijana, Simge, Lauren, Gamze, Büşra, Jordan, Ezgi, Gözde, Merve, Dilara, Kim Yeon
Başantrenör: Aurelio Marco Motta
Setler: 16-25, 16-25, 13-25
Süre: 74 dakika (24, 25, 25)