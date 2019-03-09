Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Göksenin Köksal, antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerinin ardından Göksenin'in sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.
Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 hafta yok
09.03.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 09.03.2019 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Göksenin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi,Galatasaray,Göksenin Köksal,
609454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/609454.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
16
6
2
38
11
27
54
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
24
10
7
7
42
35
7
37
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
9
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
12
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
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Akhisar Bld.Spor
24
5
6
13
24
39
-15
21
25. Hafta Maçları
8.3.2019
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
9.3.2019
Trabzonspor - Akhisarspor
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Mke Ankaragücü - Bursaspor
9.3.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
10.3.2019
Çaykur Rizespor - Kayserispor
10.3.2019
Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10.3.2019
Göztepe - Kasımpaşa
10.3.2019
Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
3
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
4
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
5
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
6
Hatayspor
24
11
8
5
32
17
15
41
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
24
10
5
9
28
24
4
35
10
Altay
24
9
7
8
33
26
7
34
11
Balıkesirspor
24
9
5
10
25
29
-4
32
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
24
5
7
12
28
39
-11
22
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
24
0
2
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8
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-1