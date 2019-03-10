Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan, mücadele gücü yüksek bir takım bugün sahada vardı. Maçın geneline baktığımızda çok hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok fazla daha da gol atabilirdik. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Günün sonunda taraftarımızla birlikte kazandık. Hedeflerimizi büyütme adına çok kritik bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık. Önümüzdeki hafta ki maça da çok iyi hazırlanıp üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.
Okan Buruk: '10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık'
10.03.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk, “Hedeflerimizi büyütme adına iyi bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık” dedi.
Etiketler : Okan Buruk,
609628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/609628.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
9
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
12
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
18
Akhisar Bld.Spor
25
5
6
14
25
41
-16
21
25. Hafta Maçları
8.3.2019
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
9.3.2019
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
9.3.2019
Mke Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
9.3.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Fenerbahçe
10.3.2019
Çaykur Rizespor - Kayserispor
10.3.2019
Alanyaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10.3.2019
Göztepe - Kasımpaşa
10.3.2019
Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
3
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
4
Hatayspor
25
12
8
5
36
17
19
44
5
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
6
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Altay
24
9
7
8
33
26
7
34
11
Balıkesirspor
24
9
5
10
25
29
-4
32
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
32
39
-7
25
16
Eskişehirspor
25
6
7
12
26
46
-20
25
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
25
0
2
23
8
79
-71
-1