Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park’ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.
Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Quaresma ile Medel arasında tartışma
10.03.2019 - 22:08 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor maçının ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile Medel arasında kısa süreli tartışma çıktı. Adriano ikili arasına girdi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park’ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.
Etiketler : Quaresma,
609642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/609642.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
9
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
12
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
18
Akhisar Bld.Spor
25
5
6
14
25
41
-16
21
25. Hafta Maçları
8.3.2019
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
9.3.2019
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
9.3.2019
Mke Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
9.3.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Fenerbahçe
10.3.2019
Çaykur Rizespor - Kayserispor
10.3.2019
Alanyaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10.3.2019
Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa
10.3.2019
Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
3
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
4
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
5
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
6
Hatayspor
24
11
8
5
32
17
15
41
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Altay
24
9
7
8
33
26
7
34
11
Balıkesirspor
24
9
5
10
25
29
-4
32
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
32
39
-7
25
16
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
25
0
2
23
8
79
-71
-1