Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park’ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.

Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.