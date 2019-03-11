Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu)
Türk Hava Yolları: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor)
Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15
Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)